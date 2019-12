No solo Johnny Herrera: Tres ex U de Chile podrían reforzar a Everton el 2020

24Horas.cl TVN

14.12.2019

Luego de una opaca temporada, en la que finalizaron en la undécima posición, Everton está en la búsqueda de refuerzos para así armar un equipo competitivo que pelee en los primeros lugares del campeonato nacional.

El cuadro viñamarino ya confirmó el arribo del ex capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, sin embargo no sería el único ex azul en sumarse a Everton en la temporada 2020.

El defensa Rodrigo Echeverría, quien ya confirmó su salida de la U, reconoció él mismo que hay acercamientos para retornar a Everton tras declarar: "Ya hablé con un club de la quinta región en el que ya jugué"

Otro ex azul que podría reforzar al cuadro oro y cielo es Leandro Benegas. Según informa El Mercurio de Valparaíso, su nombre y el de Matías Donoso y el de Mauricio Pinilla "han rondado las oficinas del CDE".

Sin embargo el gran candidato para la delantera de Everton es el de otro ex azul Patricio Rubio, quien no continuará en la Universidad de Concepción.