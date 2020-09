No va más: Cobreloa hace oficial la destitución de Marco Antonio Figueroa como DT

24Horas.cl TVN

23.09.2020

No va más. Este miércoles Cobreloa anunció, a través de sus redes sociales, la salida de Marco Antonio Figueroa como DT del club, luego de la derrota por 2-0 como local ante Unión San Felipe en una nueva jornada de la Primera B.

"Cobreloa informa a todos sus socios, hinchas y simpatizantes que Marco Antonio Figueroa y su cuerpo técnico dejan de pertenecer a nuestra institución... Desde ya agradecemos el tiempo que estuvieron al mando de la dirección técnica, deseándoles éxito en los nuevos desafíos personales y profesionales que tendrán por delante", dio a conocer la escuadra loína mediante un comunicado.

Esto se produce luego que el propio 'Fantasma' pusiera su cargo a disposición, luego del nuevo revés sufrido en Calama, terreno que hasta hace unas décadas era inexpugnable para casi todos los equipos del fútbol chileno.

"Soy el primero en no querer hacerle daño (a Cobreloa). Vine con mucha ilusión, me voy con mucha tristeza hoy después del partido. No tenemos tanto recambio, son muy importantes los jugadores lesionados, pero en esto no hay excusa... Quiero pedirles una disculpa a toda la hinchada loína, directivos, sus familias, a todo el hincha que sufre con los resultados… esto está difícil", dijo el DT tras el partido y antes de conocerse su salida.

Ahora la directiva naranja buscará un reemplazante para Figueroa, el cual pueda guiar al equipo a buscar el ansiado retorno a Primera División, luego de haber descendido por primera vez en su historia en 2015.

Actualmente, los naranjas encadenan cinco partidos sin ganar, ya que su última victoria fue ante Copiapó por 2-1 en el duelo que marcó el regreso del fútbol nacional tras la pausa por la pandemia.

Bajo este panorama, y jugándose ya la décima fecha del torneo, los 'Zorros del Desierto', cuarto equipo con más títulos en Chile, marchan en una incómoda novena posición.