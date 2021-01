"No voy a mentir, han sucedido cosas": Matías Dituro pone en duda su continuidad en la UC

El portero reconoció que no se cierra a "absolutamente nada", destacando que "la carrera del jugador es corta y uno tiene que escuchar a todos".

21.01.2021

Matías Dituro termina contrato con Universidad Católica el 31 de diciembre de 2021, pero el portero argentino podría partir antes en caso de que alcanzara un acuerdo con otro club.



Y en ese sentido, el golero trasandino, una de las grandes figuras de la UC, no descartó dejar el cuadro cruzado de cara a la próxima temporada.

"No voy a mentir. Han sucedido cosas, sobre todo en el último tiempo, pero intento mantenerme un poco aislado y que mi representante sea el encargado de todas estas posibilidades que puedan aparecer", reconoció en entrevista con TNT Sports.



"Tengo que buscar lo que sea mejor para mí, para mi familia y para el club. No me cierro absolutamente a nada. La carrera del jugador es corta y uno tiene que escuchar a todos", añadió.





Eso sí, Dituro dijo estar mentalizado en terminar de buena forma el Campeonato Nacional: "Quedan cinco partidos y podemos hacer algo histórico (tricampeonato). En principio estoy enfocadísimo en estas finales".