"Nos tiraron la micro por el barranco": Jugadores de Wanderers envían mensaje a la dirigencia del club

Agencia Aton

09.11.2021

Si el lunes fue un convulsionado día en Santiago Wanderers por el despido de Emiliano Astorga, el posterior anuncio de Moisés Villarroel como nuevo DT y el vuelco atrás para finalmente oficializar a Jorge Garcés como entrenador en una muestra de resignarse al descenso, este martes el cuadro caturro continúa con horas agitadas.



Es que previo al duelo frente a Curicó Unido, donde el elenco porteño podría sellar matemáticamente la pérdida de categoría, varios jugadores del Decano se manifestaron a través de redes sociales con un comunicado publicado en simultáneo.





"Queremos declarar que nuestras intención ha sido y será terminar este año de la mejor manera en lo deportivo y profesional. Independiente de los resultados creemos que por respeto a la institución, nuestras familias, compañeros de profesión y a nuestra hinchada. Debemos defender los colores con lo mejor y con todo lo que tengamos", expresaron en el texto.



"La gerencia del club ha decidido y nos a comunicado el interés de competir con jugadores que tengan vigencia de contrato el próximo año, situación que no compartimos por lo anterior expuesto en relación al respeto a los colores y nuestros compañeros de profesión. Sin otro particular esperamos nuestras palabras sean claras, no sean mal interpretadas y sean aclaratorias", añadieron.



Además, el delantero Ronnie Fernández añadió: "Nos tiraron la micro por el barranco".