"Mentiría si digo...": Las revelaciones del técnico sensación del Campeonato Nacional

16.05.2022

Sin dudas Ñublense es el equipo revelación del Campeonato Nacional. Con 25 puntos en 13 fechas, los sureños son sublíderes con la tercera delantera más efectiva y la cuarta defensa menos batida. Jaime García, técnico de los chillanejos, reveló algunos aspectos que ilusionan a toda una ciudad.

"Mentiría si digo que a lo mejor en el mensaje dentro del equipo siempre estoy buscando eso, o no podría dirigir. Busco ese objetivo (ser campeón), pero somos realistas; somos un equipo muy corto, mientras mantengamos al equipo fuerte en todo sentido, sin lesiones, podemos competir yo creo que a buen nivel", expresó en diálogo con Radio Cooperativa.

"Creo que si mantenemos el equilibrio, en esta zona, podemos dar una dura pelea", complementó el DT, quien prefiere ir paso a paso en su carrera.

"Estoy súper cómodo trabajando así, pero quiero madurar, seguir madurando, y creo que voy de buena forma. Si me desespero por buscar y me aprovecho del momento que estoy viviendo... yo me tengo que preparar bien", reconoció. "El fútbol me dirá en qué momento estoy preparado para partir, entonces digo que el técnico siempre está preparado y te lo refleja la carrera que vas haciendo, tratando de ser sólido en tu camino", recalcó.