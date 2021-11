Nuevo test encendió las alarmas en la "burbuja sanitaria" de Colo Colo

24horas tvn

30.11.2021

El coronavirus sigue siendo un dolor de cabeza para Colo Colo. Esto luego de que un test de antígenos encendiera las alarmas dentro de la "burbuja sanitaria" en la que se encuentran los albos de cara al último partido del Campeonato Nacional ante Deportes Antofagasta.

Según informó 24 Horas , existió un resultado en el test de antígenos que preocupó al club, que ahora espera el resultado del examen PCR para confirmar o descartar un nuevo caso positivo.

🚨BURBUJA ALBA Para dar un mensaje de calma en este modo aislamiento es solo UN test de antígenos que encendió las alarmas. A esta hora esperan PCR con la ilusión de un negativo #ColoColo @24HDeportesTVN 🕰 Esperando… https://t.co/57ekfyqTLn — Rodrigo Arellano V. (@RodrigoQta) November 30, 2021

Cabe recordar que Colo Colo decidió aislarse en la antesala del encuentro final del torneo, luego de que en la previa del duelo ante Unión Española la fecha anterior se confirmaran cuatro casos positivos. Finalmente los albos cayeron por 1-0 ante los hispanos y complicaron sus opciones de conseguir el título.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins