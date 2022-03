Octava fecha: El clásico universitario se jugará el 2 de abril en San Carlos

Agencia Uno

22.03.2022

La ANFP reveló este martes la programación de la octava fecha del Campeonato Nacional 2022, donde destaca el clásico universitario entre la UC y la ‘U’ en el Estadio San Carlos de Apoquindo.



El duelo más atractivo de la fecha se jugará en la precordillera el sábado 2 de abril desde las 18:00 horas.



La fecha 8 del certamen que es encabezado por Cobresal comenzará el jueves 31 de marzo con el partido entre Colo Colo y Unión La Calera, desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional.



El líder, el elenco de El Salvador, jugará el domingo 3 de abril a las 15:00 horas contra Huachipato en el Estadio Cap-Acero, en Talcahuano.

Octava fecha del Campeonato Nacional:

Jueves 31 de marzo:

Colo Colo vs. Unión La Calera, 19:00 horas. Estadio Monumental.



Viernes 1 de abril:

Deportes La Serena vs. Everton, 18:00 horas, Estadio La Portada.

O'Higgins vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas. Estadio El Teniente.



Sábado 2 de abril:

Ñublense va. Deportes Antofagasta, 15:00 horas. Estadio ‘Nelson Oyarzún’.

Universidad Católica vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.



Domingo 3 de abril:

Huachipato vs. Cobresal, 15:00 horas. Estadio CAP-Acero.

Audax Italiano vs. Unión Española, 17:30 horas. Estadio El Teniente.



Lunes 4 de abril:

Curicó Unido vs. Palestino, 20:30 horas. Estadio La Granja.