Octavio Rivero también se ofrece en Nacional de Uruguay: "Me gustaría volver"

Horas después que el uruguayo detallara que le gustaría retornar a Colo Colo tras sellar su salida del Santos Laguna, el atacante manifestó el mismo deseo, pero dirigido a otro de sus ex equipos.

03.02.2021

Octavio Rivero sorprendió en las últimas horas al reconocer que sería "el hombre más feliz" si se concreta un regreso a Colo Colo en el futuro cercano.

Sin embargo, en conversación con Sport 890 de Uruguay, el delantero aseguró que también le gustaría regresar a Club Nacional, una de sus estaciones posteriores a su salida del 'Cacique'.

"Creo cien por ciento que el tema físico me jugó una mala pasada en Nacional. No llegué en mi peso ideal y eso afectó mucho mi rendimiento. Me gustaría volver", dijo el uruguayo.

Cabe recordar que el atacante que este martes puso término a su vínculo con el Santos Laguna mexicano, expresó sus deseos de volver a vestir la camiseta de Colo Colo en diálogo con ADN.

"Me encantaría un día volver, fue un sueño jugar ahí, lograr las cosas que logré, que la gente me quiera mucho. Ojalá que algún día pueda ser, ahí seré el hombre más feliz... Espero que se pueda dar, si no será más adelante, siempre deseándoles lo mejor, los llevo en el corazón", dijo.

“Creo cien por ciento que el tema físico me jugó una mala pasada en Nacional. No llegué en mi peso ideal y eso afectó mucho mi rendimiento. Me gustaría volver” Octavio Rivero en Sport & Show pic.twitter.com/90sCquk2dT — Sport 890 (@Sport890) February 3, 2021

