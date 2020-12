Ofreció disculpas: La sentida carta de despedida de Marcelo Espina de Colo Colo tras su renuncia a ByN

El ahora ex director deportivo de los albos se lamentó por "las expectativas que no se cumplieron" y aseguró que "Colo Colo ocupará siempre un lugar importante en mi corazón".

22.12.2020

La crisis por la que atraviesa Colo Colo provocó la renuncia de Marcelo Espina como director deportivo de Blanco y Negro justo previo al duelo ante Unión Española. Y este martes, el ex volante argentino e ídolo del club, publicó una sentida carta para despedirse de los hinchas del cuadro albo.

"Colocolinos y colocolinas, asumí el desafío de encabezar la Gerencia Deportiva con la convicción de aportar desde mi experiencia y conocimiento del club en un proyecto a largo plazo que para mí representaba una gran oportunidad de desarrollo profesional e implicaba volver a mi casa, Colo Colo", partió expresando en la misiva.

"Mi compromiso fue total, pero los resultados no fueron los que yo esperaba. En esta despedida quiero ofrecer mis disculpas por las expectativas que no se cumplieron. Desde mi llegada sentí la confianza de los hinchas que en el estadio o en la calle me expresaban su cariño. Sinceramente, lamento no haber concretado con resultados el proyecto por el que regresé a esta institución que forma parte de mi historia", añadió.

"No fue fácil tomar esta decisión. Los que me conocen saben que renunciar a un sueño, por difícil que parezca, no es algo que me caracterice. Pero como siempre he mantenido, nadie es, ni debe ser, más importante que el club. En mi caso, ya no contaba con la confianza para seguir ejerciendo mi cargo y dar un paso al costado me pareció lo más sensato", agregó.

Por último, "Calamar", sostuvo: "Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos quienes cada día me entregaron una palabra de afecto y me expresaron su apoyo. Colo Colo ocupará siempre un lugar importante en mi corazón y desde hoy vuelvo a ser un hincha más, con la confianza intacta de que saldremos de este mal momento".