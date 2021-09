O'Higgins dejó atrás una preocupante racha al derrotar a Huachipato

Agencia Aton

29.09.2021

O'Higgins dejó atrás una cruda racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer por 2-0 a Huachipato en El Teniente. El Capo de Provincia sacó partido de la temprana expulsión de Cristian Cuevas para concretar en situaciones puntuales y hundir a los forasteros. El elenco de Talcahuano, en tanto, corona una seguidilla de cuatro empates con esta caída, para quedar así al borde del abismo.



Ambos elencos no pudieron animar el compromiso durante los primeros minutos, y durante estos pasajes, el encuentro careció de la profundidad e intensidad esperada. De hecho, el primer hecho relevante para el desarrollo del cotejo llegó a los 8 minutos con una fea falta del siderúrgico Cristian Cuevas sobre Fabián Hormazabal. El árbitro José Cabero sancionó aquello con tarjeta amarilla, pero tras llamado del VAR, echó pie atrás y finalmente expulsó al “Cimbi”.

Si bien los locales quedaban en superioridad numérica, no mostraban la contundencia esperada en ataque. La lista de llegadas peligrosas se inauguró recién al minuto 23’ con un centro por izquierda del celeste Antonio Díaz que fue conectado en el área por Facundo Castro, quien con el borde externo de su botín derecho mandó el balón cerca del poste izquierdo del Gabriel Castellón.



Diez minutos después, el elenco de la usina tuvo la más clara del partido con un derechazo de Gonzalo Montes desde fuera del área, el cual dio de lleno en el travesaño del arco resguardado por Alejandro Sánchez. Finalmente el cero se rompió a favor de los anfitriones en el 45+1’, cuando Facundo Castro se matriculó con un centro por derecha que rebotó en el pecho de Marcelo Larrondo, siendo el propio argentino el que finalizó la jugada con un derechazo al borde del área chica.

Con esto, O’Higgins rompía una racha de 243 sin convertir. El último gol convertido por los celestes tomó lugar en ese recordado partido con Colo Colo en el Teniente, con Pedro Pablo Hernández como protagonista al marcar el 2-2 parcial de aquel encuentro. Ya en la segunda parte, el Capo de Provincia entró motivado al terreno de juego con el objetivo de cerrar el partido. Dicha meta se fue cimentando en el minuto 50, cuando Matías Cahais conectó de cabeza en el punto penal un centro del “Tucu” Sepúlveda por derecha para instaurar el 2-0.



De ahí en más, los de la Sexta Región tuvieron la oportunidad de marcar en dos oportunidades más. La primera de ellas ocurrió en el 56’, cuando el zurdo Sepúlveda ejecutó un nuevo córner por derecha que fue cabeceado porO'Higgins dejó atrás una preocupante racha al derrotar a Huachipato El intento del ex Unión La Calera, sin embargo, fue directo a las manos de Castellón. Más tarde, en el 61’, el ariete trasandino se lo perdió nuevamente cuando falló en conectar en segundo palo un nuevo centro desde la banda diestra.

De ahí hasta que el partido finalizó, el encuentro se notó un poco más equilibrado, con incluso algunas aproximaciones de los acereros al último cuarto de cancha. No obstante, los pupilos de Juan José Luvera se notaron superados y no supieron generarse llegadas peligrosas.



Triunfo de oro para O’Higgins, que no lo hace subir demasiado en la tabla de posiciones pero lo aleja de la zona de descenso al ubicarse en el puesto 13 con 25 puntos. Intentarán escalar más cuando visiten este domingo 03 de octubre a las 20:30 horas a Unión Española.

Desalentador resultado en tanto para los pupilos de Juan José Luvera, pues quedan al borde del peligro en decimocuarto lugar y 23 unidades. Su siguiente desafío será de vital importancia, pues recibirán en Talcahuano a un equipo que está dos puestos más abajo: Curicó Unido. Dicho compromiso se realizará el lunes 04 de octubre a las 9 de la noche.



O’Higgins



Alejandro Sánchez; Fabián Hormazábal, Albert Acevedo, Matías Cahais, Antonio Díaz; Santiago Romero (Alejandro Márquez, 72’), Felipe Seymour, Matías Sepúlveda (Ramón Fernández, 64’); Facundo Castro, Marcelo Larrondo (Carlos Muñoz, 67’), Francisco Arancibia (Matías Meneses, 64’). (DT: Miguel Ramírez)



Huachipato



Gabriel Castellón; Juan Córdova (Claudio Torres, 73’), Nicolás Ramírez, Benjamín Gazzolo, Cristian Cuevas; Claudio Sepúlveda, Israel Poblete, Gonzalo Montes (Luciano Nequecaur, 72’); Brayan Palmezano (Ignacio Tapia, 46’), Maximiliano Rodríguez (Antonio Castillo, 14’), Cris Martínez. (DT: Juan José Luvera).



Expulsado: Cristian Cuevas (10’, HUA)

Árbitro: José Cabero

Estadio: El Teniente, Rancagua