O'Higgins derrota a la UC y deja la lucha por el título al rojo vivo

30.01.2021

O'Higgins le propinó un nuevo golpe a Universidad Católica, venciéndola por 2-0 en el Estadio El Teniente, en un duelo que estaba pendiente y que correspondía a la fecha 24.

Los cruzados volvieron a mostrar una pobre imagen y sumaron su quinto partido seguido sin ganar, complicando seriamente sus aspiraciones de consagrarse como tricampeones del fútbol nacional.

Esto porque Unión La Calera, su escolta, podría alcanzarla si es que vence este domingo a Colo Colo, quedando por delante solo tres encuentros para que termine el certamen.

Ante el Capo de Provincia, los dirigidos por Ariel Holan carecieron de ideas, se vieron muy predecibles y volvieron a acusar la ausencia de algunas figuras. Pese a que Gastón Lezcano volvió tras superar un desgarro, Ignacio Saavedra no estuvo por suspensión y se notó.



Pues el elenco de Las Condes sufrió ante cada arremetida de un cuadro celeste que dominó todo el primer tiempo. Tras avisar mediante Ramón Fernández a los 20', los dueños de casa abrieron la cuenta a los 34' a través de Facundo Castro. El extremo derecho, que fue un dolor de cabeza constante para Alfonso Parot, aprovechó los espacios para meter un zapatazo clavado al poste derecho.



O'Higgins incluso pudo llevarse una ventaja mayor al descanso, pero Matías Dituro estuvo fenomenal para atrapar un cabezazo de Marcelo Larrondo a los 44'. El ex ariete de Unión La Calera tendría su revancha más tarde.



Con la ventaja, los dirigidos por Dalcio Giovanogli se replegaron en la segunda parte, esperando tranquilamente a cazar a la contra a una Católica sin ideas. A los 59', Holan apostó por Clemente Montes y Tomás Asta-Buruaga -este último volvió tras una lesión-, pero no sirvió para evitar el golpe de nocaut.



El conjunto de la Sexta Región sentenció el partido a los 62' con un golazo de Larrondo. Tras un tiro de esquina, el ariete metió un misil al ángulo que dejó sin opciones a Dituro y liquidó los esfuerzos universitarios.



El tanto desmoralizó a una cansada escuadra estudiantil, que salvo una buena jugada de Diego Buonanotte a los 65', apenas incomodó a la portería de Augusto Batalla. Mientras, los de Rancagua administraron la ventaja con tranquilidad y aseguraron las tres unidades.



Con el triunfo, O'Higgins sigue con su notable remontada de la mano de Giovanogli, se olvidó del descenso y está en zona de Copa Sudamericana con 43 puntos. Incluso se puede entusiasmar con la Libertadores, ya que está a 4 unidades de Palestino, equipo que ocupa dicha plaza. El próximo choque del Capo será ante Audax Italiano.



Por su parte, la UC sigue con su irregular rendimiento tras la eliminación ante Vélez en Copa Sudamericana. Ahora tendrá que ver atenta el duelo entre Calera y Colo Colo de mañana, mientras que La Serena será su siguiente rival.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton