O'Higgins vence a U. La Calera y queda como uno de los líderes del campeonato

Agencia Aton

24.04.2021

Con el estadio El Teniente como escenario, O’Higgins recibió a Unión La Calera, con ambos equipos buscando una victoria que los eleve al primer puesto de la tabla. En un desafortunado partido para los rojos, que dominaron gran parte del partido, los rancagüinos se llevaron el triunfo por 1-0.



Unión La Calera inició el encuentro como protagonista, haciendo pasar un mal momento a O’Higgins en el minuto 11, cuando los Cementeros estrellaron el balón en dos ocasiones en el travesaño de Augusto Batalla, tras un cabezazo de Víctor González. Nueve minutos después, en el 20', Esteban Valencia recibió un centro de Octavio Rivero y volvió a estrellar un remate en el palo.



En tanto, frente al control que tenía el cuadro rojo, el delantero celeste, Marcelo Larrondo, era la principal carta de ataque del local: al 19’ recibió un pase por alto y tras controlar, lanzó un apresurado remate, mientras que al 25’ conectó un cabezazo en el área chica, al que no pudo darle potencia y terminó en las manos de Alexis Martín Arias.



A pesar del control que ejercía Unión La Calera, mediante Rivero y el “Mago” como sus principales cartas de ataque, los esfuerzos no fueron suficientes para romper el empate, finalizando la primera parte con una igualdad sin goles.



Tras el descanso, el cuadro cementero volvía a tomar las riendas del partido: al 49’, Esteban Valencia no pudo darle dirección a un remate que envió al centro del arco, y un minuto después, en el 50’, Rivero se escapó de la defensa y ante la salida de Batalla, intentó definir por arriba, desviando por poco el remate.



En tanto, Ramón Fernández dio el primer aviso en la segunda parte para los celestes, tras un centro en un tiro libre, que conectó de cabeza y que se fue elevado, al 61’. Seis minutos más tarde, Octavio Rivero no pudo definir tras un tiro libre sorpresivo, que lo dejó solo frente a la portería, elevando su potente remate por sobre el travesaño.



A pesar de la agobiante presión y ofensiva que ejercía el cuadro rojo, O’Higgins fue el primero en enterrar el balón en la red: Tras un córner, el recién ingresado Matías Sepúlveda pivoteó el balón para Larrondo, quien definió rasante para abrir la cuenta al 76’.



Sin poder aprovechar el gran partido que hizo y con la mala suerte de encontrarse con los palos, Unión La Calera no pudo superar a O’Higgins y cayó por 1-0 en un desafortunado y cerrado encuentro, que controlaron durante gran parte del cotejo.



Ahora, el cuadro Cementero piensa en su visita a Flamengo, el próximo martes, por la Copa Libertadores. En tanto, los rancagüinos se preparan para su duelo ante Huachipato, en Talcahuano.