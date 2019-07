Opazo y posible traspaso a Racing: "Sería un gran paso en mi carrera"

24Horas.cl Tvn

12.07.2019

Óscar Opazo podría sumarse a la lista de figuras que deje el campeonato nacional en el presente periodo de fichajes, ya que se encuentra como objetivo de Racing de Avellaneda, actual campeón del fútbol argentino.

Primero, fue la prensa trasandina la que informó sobre la opción y ahora fue el propio lateral el que confirmó que está al tanto de la oportunidad, la cual ve con entusiasmo.

En conversación con el medio Racing del Alma, el lateral de 28 años ratificó la información señalando que "mi representante me dijo que hay una posibilidad de jugar en Racing".

Ante esto, el seleccionado nacional no dudó en señalar que "por supuesto que veo con buenos ojos ir a Racing, sería un gran paso en mi carrera".

Opazo se encuentra en Colo Colo desde mediados del 2017, siendo su segunda experiencia en el fútbol profesional luego de haber hecho gran parte de su carrera en Santiago Wanderers, por lo que, de partir, sería su primera incursión internacionalmente.

No obstante, el chileno no es la primera opción que tiene Racing en la mira, ya que el objetivo inicial es incorporar al uruguayo José Luis Rodríguez en dicha posición, traspaso que no está resultado fácil para los directivos del cuadro de Avellaneda, por lo que consideraron a Opazo como una buena alternativa.