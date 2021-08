Pablo Milad asegura que ya "hay 24 equipos que están listos" para la vuelta del público a los estadios

Agencia Aton

06.08.2021

A comienzos de semana el presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró que habían varios clubes con los procesos adelantados para el anhelado regreso del público a los estadios en pandemia de coronavirus.



Y este viernes el timonel del organismo de Quilín lo reiteró y aseguró que el fin de semana del 15 de agosto será la fecha de la vuelta de los hinchas a los recintos, además de confirmar la cantidad de elencos que ya están listos para recibir a los fanáticos.





"Se ha avanzado bastante, hay 24 clubes que están en tierra derecha y que solo le falta afinar detalles. El resto está en los procesos que hay que cumplir", reconoció el directivo en una actividad realizada en Peñalolén.



Además, añadió: "Hay 24 equipos que están listos prácticamente listos, el resto está en proceso de tener todo listo para el 14 y 15 de agosto. Es probable que algún club se retrase".





Pero también el ex intendente del Maule realizó un balance sobre su mandato: "Es una satisfacción importante ser la liga con menor positividad de contagios en el mundo y no modificar el sistema de campeonato".



Por último, Milad confirmó que no habrá competencias juveniles a nivel continental: "Por este año no habrá nada respecto a estas competencias. Los partidos amistosos están dentro de la planificación, tenemos armados los equipos de trabajos".