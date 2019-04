Pablo Mouche analizó sus primeros meses en Colo Colo y el estilo de los equipos del fútbol chileno

24Horas.cl TVN

21.04.2019

Pablo Mouche llegó en el último mercado a Colo Colo con el cartel de ser ex jugador de Boca Juniors y Palmeiras. A pesar de contar con una buena trayectoria, el zurdo confesó que le ha costado adaptarse al fútbol chileno.

El delantero de 31 años aseguró a Las Últimas Noticias que después de algunos encuentros ha terminado con algunos problemas físicos y entregó su visión de cómo juegan los equipos nacionales.

“He terminado partidos cansadísimo, al otro día me levanto con dolores. Lo veo como un fútbol en el que los equipos intentan jugar bien, con trabajo de movimientos, con una intención de salir jugando”, comentó.

Además, Mouche se refirió a la recepción que tuvo de parte de la hinchada alba, a la que ha “conquistado” con un buen rendimiento y tres goles en nueve partidos.

“No lo esperaba, en particular el cariño de la gente. Tampoco me creo el mejor o que me gané a la hinchada. Son cosas lindas, pero los futbolistas tenemos que estar preparados para lo malo”, expresó.