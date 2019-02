Pablo Mouche: "Piden a Marcelo Díaz, pero no veo por qué no puede estar Pavez"

24Horas.cl TVN

25.02.2019

Luego de ser una de las figuras de Colo Colo en este inicio de torneo, el delantero argentino Pablo Mouche protagonizó una entrevista en la que sorprendió con sus declaraciones respecto al volante de Racing Marcelo Díaz y su ausencia en la Selección.

"Díaz me parece un jugador de mucha experiencia, pero me sorprende que no subrayen tanto a Esteban Pavez, que corre en el minuto 90 como si fuera el 1", comenzó diciendo en diálogo con ADN Deportes.

"Hay que levantar a los jugadores de nuestra liga. Muchos piden a Díaz, pero no veo por qué no puede estar Pavez, que para mí tiene todas las condiciones que debe tener un volante central", agregó, resaltando que de mantener su rendimiento "deberá tener una oportunidad".

Respecto a su presente en Colo Colo, el delantero argentino destacó que "el equipo me ha hecho sentir importante desde el primer día y eso ayuda, es importante para aumentar la confianza".