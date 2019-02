Pablo Mouche sería el "tapado" de Colo Colo para la temporada 2019

Agencia Uno

31.01.2019

El argentino Pablo Mouche, que milita en San Lorenzo de Almagro, sería el delantero que quiere Mario Salas para suplir el cupo que dejó Juan Carlos Gaete en Colo Colo. Blanco y Negro (ByN) estaría negociando con Palmeiras, dueño del pase del trasandino.

Mouche, quien tuvo un destacado paso por Boca Juniors, estaría muy cerca de recalar en el 'Cacique'. El extremo no sería tomado en cuenta por el técnico Jorge Almirón para la presente temporada, incluso se especula que ya existe un reemplazo para suplir el oriundo de San Martín de Argentina.

Según lo reportado por Radio Bío Bío, ByN admitió el interés por el atacante, al igual que en el entorno del futbolista, quienes confirmaron que existen acercamientos formales entre los albos y Palmeiras, club propietario de la carta del actual ariete del 'Ciclón'.

Mouche, desde su salida de Boca Juniors, no ha podido consolidarse en ninguno de los siguientes equipos en los que estuvo. Tanto en Palmeiras como en San Lorenzo, el futbolista no consiguió la regularidad deseada, por lo que no vería con malos ojos recalar en el fútbol chileno debido a la falta de minutos.