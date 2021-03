Pablo Mouche y su caótico 2020 en Colo Colo: Revela conflictos internos y que estuvo 6 meses sin cobrar

24Horas.cl TVN

18.03.2021

Pablo Mouche sigue buscando opciones para continuar su futuro en el fútbol profesional, luego que en Colo Colo no se renovara su contrato tras un año 2020 que el mismo definió como "caótico".

Y en conversación con ESPN, el argentino entregó mayores detalles de su compleja temporada, la cual no fue de las mejores no sólo en lo deportivo, sino que también en lo personal, recalcando que existieron problemas internos en el 'Cacique'.

"Fue tremendo en muchos sentidos: por el tema de la pandemia, el conflicto que tuvimos con la dirigencia por el tema de la reducción de los salarios, muchos problemas internos, fue un año muy difícil no solo en lo deportivo, sino también en lo personal, mi papá que falleció a principios del año pasado... La verdad que fue durísimo", dijo.

Al mismo tiempo agregó que "entonces arrancar así, al mes llega la pandemia encima no tuve tiempo de duelo porque estaba en pleno campeonato me vine para acá (Argentina) por lo de mi viejo, a la semana me volví a Chile y tuve que seguir jugando como si nada pasara".

Finalmente, respecto a su año 2020, Mouche confesó que estuvo medio año sin cobrar sueldo en el 'Cacique', debido a las ya sabidas decisiones de Blanco y Negro y que golpearon a un plantel albo que estuvo a 90 minutos de descender por primera vez en su historia.

"Empezar el año con lo de mi viejo, después al mes y medio el tema de la pandemia, cinco meses parado, cinco o seis meses sin cobrar en Chile, con los chicos encerrados, fue todo un caos; volver de la pandemia, todos los conflictos, pelear el descenso...", cerró.

Además, el jugador se refirió a su posibilidad de volver a Boca Juniors, considerando que los 'xeneizes' podrían ficharlo debido a que tienen la opción de reemplazar al lesionado Eduardo Salvio por un jugador que siempre y cuando no tenga contrato con otro club.

"Hace un mes terminé mi contrato con Colo Colo. Llegué a Argentina y ya había cerrado el mercado. Estoy buscando un nuevo destino... Era obvio que iba a sonar por mi pasado en Boca y por la lesión de Salvio. Se relacionó por eso. No hubo un contacto directo o un interés de la dirigencia. Me hubiese encantado que me llamen para volver a Boca", concluyó.