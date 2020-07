Palestino femenino desvincula a kinesiólogo acusado de acoso y abuso sexual: "Las pruebas son contundentes"

24horas tvn

08.07.2020

Una fuerte denuncia golpeó al fútbol femenino nacional luego de que tres futbolistas denunciaran acoso y abuso sexual de parte de Ignacio Montano, quien se desempeñaba en la rama femenina de Palestino, club que enterado de la situación decidió desvincularlo de inmediato.

Emilia Pastrián, futbolista de Palestino y seleccionada nacional Sub 20, fue quien decidió dar el primer paso y utilizó su cuenta de Instagram para relatar lo ocurrido.

“No sabía si publicarlo o no, porque en un principio pensaba que solo me joteaba a mí, pero con el pasar de los días y al hablarlo con otras personas, me dí cuenta que no, que hacía lo mismo con más niñas, y más pequeñas. Nos pusimos en contacto y cada una relató su historia. Este individuo siempre se excusaba o las hacía sentir culpables diciendo que malinterpretaban sus intenciones”, contó Pastrián junto a imágenes de sus conversaciones con el kinesiólogo.

Una vez conocida la historia de Pastrián se sumaron los graves relatos de Natalia Paredes, jugadora de futsal de Coquimbo Unido; y Sofía Sáez, jugadora de Unión Española.

Paredes contó en sus redes sociales que Montano la contactó para ofrecerle prepararla de cara a la Copa Libertadores femenina de la categoría y comenzó a tratarle una supuesta pubalgia, la cual habría sido inventada por el profesional.

“Me dio todas las sesiones gratis a cambio de ayudarlo con sus estudios y para ver mi progreso. Todas mis sesiones eran de una supuesta pubalgia. Él siempre me daba nombres de futbolistas de Palestino que sufrían de esto y que era común. Él decía que tenía una técnica nueva y que mejoraría mi rendimiento. La cosa es que esta persona introducía sus dedos dentro de mi vagina para tocar un supuesto músculo. Esta sensación era 'normal' porque él era el 'profesional', aunque era muy incómodo. Lo raro es que se sacó los guantes un par de veces y yo le dije que no me parecía bien porque yo no sabía si tenía las manos limpias y se reía”, publicó Paredes.

Por su parte, Sáez señaló que Montano la contactó a través de Instagram y que asistió a sesiones en el departamento del kinesiólgo, la primera vez acompañada de su madre.

“Dijo que quería evaluar mi postura. Me decía que podía mejorar mi físico. Me pidió fotos en ropa interior y yo le mandé, a lo que él me decía si es que tenía algo más chico. Me insistía en buscar algo más chico. Un día en una sesión me dijo que necesitaba tocar por la zona de mi vagina. Luego me coloco ventosas y no me dejó que estuviera con peto, así que me lo tuve que sacar, me hizo hacer ejercicios, tuve que hacerlos muy incómoda con mis senos al aire y él mirándome. Muchas veces me tuvo con muy poca ropa. Muchas veces me habló con lenguaje vulgar”, denunció.

Los relatos causaron gran impacto en la dirigencia de Palestino, que de inmediato procedió a desvincular a Montano y brindar asesoría legal y apoyo sicológico a las futbolistas.

“Fue como un balde de agua fría”, reconoció Miguel Abdo, presidente de la rama femenina de fútbol, en diálogo con La Tercera.

"Lamentablemente nos enteramos por las redes sociales. Creo que Emilia debe haber explotado dentro de toda la ira que le provoca este tema. Lo subió a instagram, pero con otras niñas. Nunca se acercó a contarnos, pero hubiese sido lo mismo porque estos temas no hay que ocultarlos. Ayer, cuando hablé con ella, le ofrecí apoyo legal y sicológico. Para todas, no solo para Emilia, que es la única futbolista afectada que pertenece a Palestino", explicó.

"Esto es súper delicado. Debe ser muy complicado lo que les pasó, no es un tema fácil de digerir. No quiero presionarlas. Se les ofreció todo el apoyo legal y sicológico y que hagan lo que quieran. Pero nosotros como fútbol femenino no queremos dejar pasar esto porque creemos que los tribunales tienen que ver estos casos. Este niño se tiene que defender, tiene que dar su visión, pero las pruebas son contundentes", indicó.