Palestino venció a Huachipato y así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional

15.07.2021

Palestino venció este jueves a Huachipato por 2-0 en un partido pendiente por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2021.

El equipo de José Luis Sierra sacó diferencias tempranamente en La Cisterna, gracias a un gol de César Cortés al primer minuto de partido.

De ahí, apareció la figura de Cristopher Toselli para salvar su arco en varias oportunidades y mantener la ventaja para su equipo.

Y sobre el final, en un tiro libre, Carlos Villanueva sentenció el marcador a los 83'.

Con este triunfo los árabes llegaron a 11 puntos que los ubican en la posición 14, mientras que los acereros siguen empantanados en el lugar 15 con 7 unidades.

Esta es la programación completa de la 11° fecha:



JUEVES 15 DE JULIO



20:00 horas, O'Higgins vs. Cobresal, estadio El Teniente.



VIERNES 16 DE JULIO



12:30 horas, Deportes Antofagasta vs. Santiago Wanderers, estadio Calvo y Bascuñán.

20:30 horas, Unión La Calera vs. Curicó Unido, estadio Nicolás Cahuán.



SÁBADO 17 DE JULIO



16:00 horas, Universidad Católica vs. Colo Colo, estadio San Carlos de Apoquindo.



LUNES 19 DE JULIO



18:00 horas, Audax Italiano vs. Huachipato, estadio El Teniente.

20:30 horas, Everton vs. Ñublense, estadio Sausalito.



MARTES 20 DE JULIO



15:00 horas, Deportes La Serena vs. Palestino, estadio La Portada.

20:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Melipilla, estadio El Teniente.



Libre: Unión Española.