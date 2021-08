Pamela Díaz confiesa a Esteban Paredes en “Mochileros”: Mi salida de Colo Colo "fue injusta"

24horas tvn

25.08.2021

Este sábado 28, en “Mochileros”, Pamela Díaz llegará hasta Coquimbo para conversar con Esteban Paredes sobre su nueva vida en el norte del país y también de su bullada salida de Colo Colo.

Sobre este ítem Paredes reveló que "no me lo esperaba. Fue algo que me sorprendió. Quería que mi salida fuera de otra forma", agregando que consideró que "fue injusto" ya que se terminó a través de "un llamado por teléfono".





Ambos fueron también a pescar y se enfrentaron en el taca-taca, momento en que el jugador volvió a mostrar su amor por el cacique frente a las pregunta de Pamela Díaz que le daba a elegir entre la “U” o la “UC” para jugar si es que le ofrecieran un contrato millonario. “Ninguno, porque soy albo de corazón. Los colores van más allá de un contrato millonario”, dijo.

Sin embargo, “La Fiera” insistió en que debió haber elegido a la Universidad de Chile, asegurando que a Paredes le gusta ese equipo. “¿Cómo me va a gustar la U? Es como si te preguntara si volverías con Manuel Neira”, le contestó Paredes causando las risas de Pamela.

Durante el capítulo el futbolista reconoció que extraña a sus hijos que no están con él en Coquimbo, se refirió a la relación con su madre que no estuvo con él cuando era pequeño y cómo han mejorado su relación. Además aseguró que no descarta convertirse en comentarista deportivo y que aún no sabe si se retirará a fin de año.

Ambos también visitaron un campo de golf donde Paredes le mostró la pasión y aptitudes que tiene en este deporte e incluso le intentó enseñar a Pamela cómo golpear la pelota. Y recordaron que él fue el entrenador de Pamela Díaz en una liga de fútbol femenino en la que ella jugaba.