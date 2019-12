Para tener en cuenta: 11 refuerzos ya confirmados en el fútbol chileno

24Horas.cl Tvn

17.12.2019

De a poco se han ido sumando nuevos refuerzos para los equipos de la Primera División del fútbol chileno, alcanzando las 11 contrataciones oficiales para cinco clubes del campeonato nacional.

Sin lugar a dudas el club que más se ha tomado en serio la renovación de su camarín a sido Curicó Unido, quien ya suma cuatro refuerzos. A la llegada del volante, Pablo Corral (27), proveniente de Deportes Iquique, también hay que sumarle las llegadas del argentino, Federico Castro (27) y el chileno, Bayron Oyarzo (24) provenientes de Palestino y Barnechea, respectivamente.

👀 ¿Sabes quiénes son las dos nuevas incorporaciones del Curi, para la próxima temporada?



😎 Conoce más a Bayron Oyarzo y Federico Castro ingresando a 👇https://t.co/Jsa6DiSQ7K#Elclubdesugente ⚪🔴⚪ — #Elclubdesugente ⚪🔴⚪ (@curicounidocdp) December 13, 2019

Pero eso no es todo, ya que la principal novedad viene bajo los tres palos en donde este año contarán con el experimentado arquero, Paulo Garcés (35). El guardameta viene desde Deportes Antofagasta, tras haber defendido su vaya durante tres años.

💪 Procedente de Deportes Antofagasta, Paulo Garcés llega a reforzar a nuestro equipo para el Campeonato de Primera División 2020.



¡Bienvenido al Curi, Paulo! 😁#Elclubdesugente ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/HEG4t6a6rF — #Elclubdesugente ⚪🔴⚪ (@curicounidocdp) December 16, 2019

Everton de Viña del Mar no se ha querido quedar atrás y oficializo la llegada de dos ex Universidad de Chile como lo son Rodrigo Echeverría (24) y el portero Johnny Herrera (38). Ambos llegan al cuadro oro y cielo tras no llegar a acuerdo con los azules para su continuidad en el club.

CONFERENCIA DE PRENSA | Johnny Herrera (@SamuraiAzul25) ya es Oro y Cielo. Sigue en vivo la presentación del portero evertoniano aquí: https://t.co/GAuWrGeF9b.#VamosEverton💙💛💙 pic.twitter.com/Mk3aYUoSan — Everton de Viña (@evertonsadp) December 16, 2019

Otro de los equipos que ha confirmado sus primeros refuerzos es Huachipato, club que compró el 35% del pase de Benjamín Gazzolo (22) zaguero procedente de Unión San Felipe.

Los acereros también sumaron a Israel Poblete (24), mediocampista proveniente de Cobresal en donde jugó 26 partidos y convirtió tres goles.

[Primer Refuerzo Temporada 2020]

Hoy los Acereros le damos la bienvenida al volante Israel Poblete que se suma al Plantel de Huachipato🔵⚫️

🎙”Estoy contento por dar este paso a un club tan importante”, comentó a su llegada

¡Bienvenido al Campeón del Sur, Israel!#VamosHuachipato pic.twitter.com/24ExEzSQ4I — Huachipato FC (@Huachipato) December 11, 2019

Justamente el cuarto equipo en reforzarse es el cuadro nortino, quien no se quiso quedar atrás y firmó al central, Sebastián Silva (28), quien tuviera una buena campaña por Coquimbo Unido este año, además del experimentado portero, Jorge Deschamps, llegando a El Salvador desde Curicó Unido con 35 años.

Club de Deportes Cobresal informa la incorporación del central nacional de 28 años Sebastián Silva ex Coquimbo Unido.



Silva además defendió la camiseta de Audax Italiano, San Luis de Quillota e Iberia de los Angeles.



¡Bienvenido Sebastián!#VamosCobresal 👷‍♂️👷‍♀️🇨🇮⚽️ pic.twitter.com/LtSsUTCxQ4 — Club Dep. Cobresal (@ClubDepCobresal) December 11, 2019

Por último está el arribo de Jonathan Benítez (28) a Palestino. El delantero argentino proveniente de Coquimbo unido es el primer refuerzo para el cuadro 'Árabe', quienes disputaran Copa Libertadores la próxima temporada