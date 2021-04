Paredes marca para Coquimbo Unido y Vidal reacciona en redes sociales con dedicatoria a Colo Colo

El histórico goleador anotó ante Iquique y no solo se ganó los elogios de los fanáticos, sino también del astro del Inter de Milán.

24Horas.cl Tvn

04.04.2021

Esteban Paredes ya está dando que hablar en el campeonato de la Primera B, marcando uno de los tantos de Coquimbo Unido en su duelo ante Deportes Iquique por la primera fecha del certamen.

El goleador histórico del fútbol nacional marcó de cabeza a los 37' para poner el 2-1 parcial a favor del cuadro "pirata", lo que de inmediato generó las reacciones de sus seguidores en las redes sociales.

No obstante, el que más dio que hablar fue Arturo Vidal, quien desde Italia estaba viendo el encuentro y no dudó en destacar al artillero, no sin antes dejar una "dedicatoria" para Colo Colo.

"Golazo histórico" escribió Vidal, pero también etiquetó a la cuenta oficial de Colo Colo, acompañado de un emoji de enojo.