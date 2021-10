"Parradona": La particular historia del apodo de Parraguez y la muerte de Diego Maradona

24Horas.cl Tvn

25.10.2021

Colo Colo le ganó a Universidad Católica con un gol en la agonía del compromiso que salió de los pies de Javier Parraguez, quien se convirtió en el héroe de la jornada tras el tanto.

El atacante albo es uno de los jugadores con más apodos dentro del plantel, los cuales salen a luz de las redes sociales cada vez que anota o realiza una jugada importante por el club.

"Parragod, Parradios, ParraSex o Parradona", son solo algunos de los sobrenombres que los hinchas le han puesto al ex Huachipato, quien, en conversación con TNT Sports, contó una particular historia relacionada a este tema.

"Me los tomo con mucho humor, me dan mucha risa todos. Es locura, mucha risa. El que más me da risa es Parradona", aseguró el futbolista.

"Lo hablamos con el Tortita (Óscar Opazo), me pusieron Parradona por una jugada y a la semana se murió Maradona. Hablábamos que ojalá no me pusieran otro así", concluyó Parraguez entre risas.

