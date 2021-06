Parte al fútbol extranjero: Curicó Unido oficializa el traspaso de Pablo Parra

24Horas.cl Tvn

17.06.2021

Fue a través de las redes sociales de Curicó Unido que se oficializó la salida de Pablo Parra, quien jugará por primera vez en el extranjero defendiendo los colores del Puebla de México.

El jugador de 26 años, aparte del club de la Región del Mule, vistió las camisetas de Ñublense, Coquimbo Unido, Cobreloa y Universidad de Chile, en el balón pié nacional.

Ahora, Parra dio su primer salto fuera de Chile, pero no lo hizo sin antes despedirse del club, que según él, lo hizo reencantarse con el fútbol.

“Me voy feliz, a la vez triste, porque me hubiese gustado haber seguido jugando acá en Curicó pero estas oportunidades hay que aprovecharlas. Es algo nuevo para mí y para mi familia. Los estaré apoyando desde lejos y siempre estaré pendiente del club que me abrió las puertas y donde me sentí feliz. Me reencanté con el fútbol, lo pasé bien, sufrimos, como es el fútbol”, expresó el volante a través de un video.

Cabe recordar que Parra fue pretendido por Colo Colo y la 'U' al finalizar el campeonato pasado, pero finalmente decidió renovar por el cuadro tortero.