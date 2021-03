Parte médico de Colo Colo: Felipe Campos sufrió esguince grado 3 y confirma que César Fuentes tiene fractura nasal

24horas tvn

29.03.2021

Continúan las malas noticias para Gustavo Quinteros. Ahora, mediante un comunicado, Colo Colo entregó un detalle de los jugadores lesionados que mantiene el plantel albo.

Respecto al defensa Felipe Campos, quien dejó la cancha por lesión ante Unión La Calera, detalló que sufrió un esguince grado 3.

En tanto César Fuentes, quien recibió un fuerte golpe en la cara, fue diagnosticado con fractura nasal por lo que será baja en las próximas fechas del torneo.

"Mañana (martes) se realizará tratamiento quirúrgico, posterior al cual comenzará reintegro deportivo progresivo", detalla el club albo sobre el volante.

Programación segunda fecha del Campeonato Nacional 2021:



VIERNES 2 DE ABRIL



16:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Everton, estadio Calvo y Bascuñán.

19:00 horas, Unión La Calera vs. Unión Española, estadio Nicolás Chahuán.



SÁBADO 3 DE ABRIL



11:00 horas, Deportes Melipilla vs. Ñublense, estadio Municipal de La Pintana.

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Huachipato, Estadio Nacional.

20:30 horas, Cobresal vs. Colo Colo, estadio El Cobre.



DOMINGO 4 DE ABRIL



17:00 horas, Deportes La Serena vs. Curicó Unido, estadio La Portada.

19:15 horas, Universidad Católica vs. Palestino, estadio San Carlos de Apoquindo.

21:30 horas, O'Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente.



Club Libre: Santiago Wanderers