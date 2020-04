Paulo Garcés confesó que tuvo la posibilidad de jugar en Boca Juniors: "Estaba listo"

24Horas.cl TVN

16.04.2020

Paulo Garcés es uno de los arqueros chilenos que ha tenido mayor regularidad en los últimos años, pero la gran deuda en su carrera, y que quizás le pudo dar una opción de pelear el puesto en la Selección Chilena, fue no haber jugado por un largo período en el fútbol extranjero.

En efecto, el 'Halcón' sólo tuvo un breve paso por el Lobos BUAP del ascenso mexicano en 2008, cuando fue enviado a préstamo desde Universidad Católica.

Sin embargo, todo pudo haber cambiado en el año 2011, ya que según reveló el propio arquero que hoy por hoy milita en Curicó Unido, pudo jugar en Boca Juniors.

"En 2011 tuve la posibilidad de ir a Boca Juniors. Me llamó hasta el técnico, que era (Julio César) Falcioni y se cayó de un momento a otro. Ya estaba viendo departamento y todo, estaba listo", dijo el jugador a través del Instagram Live que realizó la cuenta 'curicoalbirrojo'.

"Me tocó ir dos veces a La Bombonera y me habría encantado jugar en Boca o River. Son los equipos que uno siempre sueña, como lo hicieron Gary (Medel), el Matador (Marcelo Salas)... es uno de los sueños que me habría gustado cumplir", agregó el portero.

A su vez, reveló ser un seguidor de los 'xeneizes', o al menos de los porteros que ha tenido el club argentino en su historia reciente.

"Veía los partidos de (Roberto) Abbondanzieri y en su tiempo a Óscar Córdoba, que fue de los primeros arqueros que sacaba de volea, tan plano, y marcó un antes y un después porque salió campeón de todo y atajando penales en las finales", sentenció.

Finalmente, destacó a Esteban Paredes como uno de los delanteros más difíciles que le costó enfrentar.

"Nunca sabes cómo te va a definir. Lo tuve en entrenamientos de Selección y de Colo Colo, lo conversamos y la clave era saber el espacio que el arquero dejaba libre, donde estaba abierto y definir", cerró.

