Paulucci: "Fue una victoria merecida, aunque no se pudo marcar más diferencia"

Agencia Aton

07.11.2021

Un contundente análisis fue el que realizó el técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, luego del triunfo por la mínima que consiguieron sus dirigidos ante Universidad de Chile, que les permite seguir soñando con el tetracampeonato.



Durante la primera mitad del compromiso, los azules supieron controlar a su contrincante y tuvieron un par de ocasiones para marchar, pero en el complemento fue diferente y con la ventaja en su poder, los cruzados dominaron hasta el pitazo final. Un desarrollo que se condice con la visión del DT.



"Pensamos en otro planteamiento del rival, no le agarrábamos la mano, no estábamos finos. pero en el segundo tiempo bajaron la intensidad por el desgaste que traían, eso se sintió y ahí empezamos a encontrar nuestro jugo, a creer, ser más fluido", aseveró el entrenador con diálogo con TNT Sports.



En la misma línea, Paulucci agregó que "nos encontramos con el golazo de Fernando y ahí pudimos manejar el partido. Fue una victoria merecida, aunque hoy no se pudo marcar más diferencia por la jerarquía del rival".



El estratego del cuadro precordillerano subrayó que "este equipo de la U salió a proponer, asumiendo el momento que pasan y sus ganas de ganar. Estaban jugando al límite y por eso quedaron con un jugador menos, ahí buscamos cerrar el partido, pero no pudimos. Sí logramos sostener la ventaja".



Consultado por las bajas obligadas que tendrá el próximo fin de semana cuando visiten a Deportes La Serena, debido al llamado de cuatro futbolistas a la Selección nacional, el adiestrador no escatimó en elogios para sus pupilos.



"Tenemos uno de los mejores planteles de Chile y nos hacemos cargo de eso, nos van a faltar jugadores importantes, pero trabajaremos por sacar adelante la tarea tal como el otro día (contra Deportes Antofagasta)", sentenció.