Paulucci tras la derrota: "La verdad es que no hicimos un buen partido"

Agencia Aton

27.02.2022

Cristián Paulucci, director técnico de Universidad Católica, habló en conferencia de prensa tras la derrota de Los Cruzados ante Palestino, que cortó el invicto en el actual torneo del cuadro pre cordillerano.

El estratega comenzó haciendo su análisis del encuentro: “Yo creo que habíamos hecho un buen partido hasta el penal de ellos, hasta el empate, después nos desenfocamos e hicimos un mal partido. No fuimos la Católica que estamos acostumbrados a ver y perdimos merecidamente”.

"Palestino jugó mejor que nosotros y cuándo empatamos en el dos a dos tuvimos unos buenos momentos también, luego vino lo que pasó, nos convierten nuevamente y buscamos más con impetu que con otra cosa. Más allá que tuvimos la jugada del supuesto penal de Farías, la verdad es que no hicimos un buen partido” agregó.

Respecto a porque se dió la derrota de Universidad Católica, Paulucci fue claro: “No tuvimos el balón. Nosotros somos un equipo protagonista, lo hemos sido desde septiembre hasta acá y hoy mostramos ese protagonismo solo por momentos. No tuvimos la pelota, no pudimos pasar fácilmente el balón. Ellos si hicieron eso, nos hicieron correr y por eso nos superaron, realmente nos superaron, no hay que poner excusas, fueron un justo ganador” expresó.

Sin embargo, al ser consultado respecto a los bajos rendimientos individuales en la jornada de hoy, el estratega Cruzado fue claro en que no es motivo de alarmas: “Debemos seguir trabajando de la misma manera, no vamos a cambiar nada. No porque un jugador tenga un rendimiento bajo vamos a dramatizar, desde septiembre hasta esta parte hemos jugado como 18 partidos y alguna vez tocará jugar mal. No vamos a juzgar a nadie, estamos molestos porque no hicimos un buen partido, pero hay que seguir trabajando” sentenció.