Pedro Morales volvería del retiro para convertirse en refuerzo e inversionista de Deportes Concepción

El ex volante de Universidad de Chile y Colo Colo podría convertirse en la gran sorpresa del mercado de transferencias.

29.03.2021

Deportes Concepción sigue en Segunda División Profesional de milagro. Pese a que había bajado a la Tercera A por tabla, el equipo lila logró la permanencia debido a un fallo que sentenció al descenso a Deportes Vallenar.

Tras conseguir la salvación de forma inesperada, el León de Collao no quiere volver a cometer los mismos errores del año pasado y para ello buscaría el apoyo de un ex seleccionado chileno.



Según informó Diario Concepción, Pedro Morales, ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile, llegaría al Conce como inversor.





Además Morales, quien colgó los botines a finales de 2019, no descartaría volver a la actividad con el conjunto de la Octava Región y unirse a la plantilla de la temporada 2021. De todas formas, el ex Dínamo de Zagreb deberá esperar a que el conjunto penquista defina entrenador, gerente deportivo y nuevos inversionistas.