Pedro Morales: "Todos somos hinchas de la U, a mi hijo nunca le compré la camiseta de Colo Colo"

02.04.2020

Tres años después de su llegada a Colo Colo, Pedro Morales relató en diálogo con RedGol cómo se gestó su arribo al Monumental y además cómo lo recibieron.

El volante de 34 confiesa que ante la propuesta de los albos, intentó convencer a Universidad de Chile para que lo contrate.

"Mando mensajes a la gente de la U y les digo que ojalá puedan hacer algo, porque quería quiero seguir jugando. En la tarde me responden que muchas gracias, pero no podían hacer nada. Por eso me quedo tranquilo, porque yo traté de volver a la U, no me abrieron las puertas y firme en Colo Colo”, explicó.

Morales reconoce que se llevó "una grata sorpresa" al llegar a Colo Colo, argumentando que "todos en el club me recibieron de buena forma, los hinchas y mis compañeros se dieron cuenta que a pesar de ser hincha de la U dejaba el cien por ciento".

En la misma entrevista, el volante confesó su fanatismo por Universidad de Chile y no sólo de él, sino también del resto de su familia.

"Nosotros somos todos hinchas de la U. Mis hijos, mi señora, mi viejo, mis suegros. A todos los hice hinchas de Universidad de Chile. A mi mujer le pedía que por favor fuera al estadio cuando jugaba en Colo Colo y no iba. A mi hijo nunca le compré la camiseta de Colo Colo, no la quería porque es de la U", reveló.