"Perdió casi siempre": El irónico mensaje del "Superman" Vargas apuntando contra Johnny Herrera

24horas tvn

23.09.2021

Cuando restan pocos días para el Superclásico, Sergio Vargas captó las miradas en redes sociales luego de un mensaje en su cuenta de Instagram en el que apuntó indirectamente contra Johnny Herrera.

¿El motivo? En la previa del partido, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports armaron un "11 clasiquero" de Universidad de Chile en el que Herrera aparecía en el arco.

Luego de esto, "Superman" publicó en sus redes sociales el mensaje: "Definen como `Clasiquero` a un jugador que perdió casi siempre y tiene un 14% de promedio en partidos ganados contra el archirival", junto a emojis de risas y una imagen suya precisamente en el Monumental.

Programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE



18:30 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP-Acero.

21:00 horas, Unión La Calera vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.



SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Cobresal vs. Antofagasta, estadio El Cobre.

15:00 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

17:30 horas, Deportes Melipilla vs. Audax Italiano, estadio Municipal La Pintana.

20:00 horas, Everton vs. Curicó Unido, estadio Sausalito.



DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Ñublense vs. Santiago Wanderers, estadio Nelson Oyarzún.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Colo Colo, estadio El Teniente.