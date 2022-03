Perdió la UC y Cobresal lidera: Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Nacional 2022

24horas tvn

20.03.2022

Con tres partidos continúa este domingo disputándose la séptima fecha del Torneo Nacional 2022 que tiene por ahora como líder a Cobresal, equipo que logró dar vuelta el resultado e imponerse ante Coquimbo Unido.

El conjunto dirigido por Gustavo Huerta caía por 0-1 tras el gol de Esteban Paredes a los 34 minutos, sin embargo en el segundo tiempo gracias a las anotaciones de Francisco Alarcón y Cecilio Waterman (65' y 69') se quedaron con los tres puntos.

¿Qué pasó con Universidad Católica? Los cruzados continúan con su racha negativa y ahora cayeron como visitantes ante O'Higgins por 2-1.

PROGRAMACIÓN

Domingo 20 de marzo:

12:00 – Huachipato vs. D. La Serena, estadio CAP Acero. (*Transmite TVN)

17:30 Palestino vs. Colo Colo, estadio Municipal de La Cisterna.

20:30 – Everton vs. Audax Italiano, estadio Sausalito.



Lunes 21 de marzo:

18:00 – D. Antofagasta vs. U. La Calera, estadio Calvo y Bascuñán.

20:30 U. Española vs. Ñublense, estadio Santa Laura.