Periodista asegura que abogados de Sergio Jadue habrían solicitado vetar acceso de prensa a juicio de divorcio

19.03.2019

Este lunes, el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) Sergio Jadue declaró en Miami en el marco del juicio de divorcio que lleva con su esposa María Inés Facuse, a quien acusó de infidelidad. En esta segunda audiencia, se discutió la pensión de alimentos de la hija mejor del matrimonio y la custodia de los menores.

Tras la instancia, Jadue se retiró de la Corte sin realizar declaraciones a la prensa, pero hubo un periodista de Cooperativa que captó la reacción del ex presidente de la ANFP en la Sala y luego de dejar el recinto.

"El viernes fue la primera audiencia y cuando entré a la sala vi a Jadue al frente mío y de inmediato le tomé tres fotos. Él quedó como en shock porque no había prensa en la sala y me acusó a la jueza. 'Esa persona me acaba de sacar fotos', le dijo muy nervioso. Entonces, la jueza me hizo pasar al estrado, me exigió que borrara las fotos, pero me dijo que si me acreditaba como periodista podría tener acceso al juicio. Así es que rápidamente lo hice, pero me encontré con que los abogados de Jadue pidieron a la jueza una moción para cerrar la corte y vetar el acceso a todos", expresó el reportero Juan Hernández, quien se reside en Miami desde hace cuatro años.

"Ellos decían que no querían que su hija escuchara los detalles de las infidelidades y los problemas de plata, pero me armé de valor, me acordé de un par de películas y le dije a la jueza que quería representarme a mí mismo y que ellos querían silenciar a una de las partes. ¡Y me fue bien! Así que ahora entré a la sala, pude grabar todo lo que dijo y enviarlo a la radio", finalizó.

Finalmente, el periodista indicó que Jadue estaba "nervioso, lleno de tics, muy aproblemado. Me miraba con cara de enojado. Pensó que nadie lo vería ni escucharía, pero en Estados Unidos son bien drásticos con el tema de la libertad de prensa".