Pidió irse de Colo Colo: Desclasifican "furia" de Iván Morales tras ser "cortado" por Mario Salas

24Horas.cl TVN

16.08.2019

Iván Morales habría pedido su salida de Colo Colo en las últimas horas, luego que por segundo partido consecutivo el DT Mario Salas decidiera dejar fuera de la convocatoria al delantero.

Según desclasificó Radio Bío-Bío, el oriundo de Linares quedó muy enojado tras una conversación con el 'Comandante', quien le habría señalado al atacante que tenía otros nombres por sobre él para la ofensiva del Cacique, justificando su decisión aseverando que hay jugadores que se entrenaban mejor que él.

Esto fue el detonante para que Morales pidiera a la directiva del club popular salir cuanto antes, exigiendo que acepten algunas de las ofertas que han llegado para ficharlo.

El mismo medio detalla que equipos de Alemania, España e Inglaterra habrían consultado por el delantero, aunque ninguno de estos sondeos fueron del interés del elenco de Macul.

Detallar que Morales apenas ha sumado 523 minutos esta temporada en el Campeonato Nacional, lo que da como resultado un escaso aporte para el equipo de Mario Salas al anotar apenas un gol.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: