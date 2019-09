Pinilla abre la puerta al retiro y afirma: "Nunca pensé enfrentarme a la U como rival"

24Horas.cl Tvn

31.08.2019

Mauricio Pinilla tuvo un partido muy especial tras enfrentar con Coquimbo Unido a la Universidad de Chile, donde no tuvo muchas chances de hacer valer la “ley del ex” y terminaron empatados 2-2.

Respecto al resultado final, el delantero de 35 años no quedó conforme, debido a que los azules les quitaron el triunfo cuando quedaban dos minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario.

“Son dos puntos perdidos porque estábamos en la lucha por meternos arriba en la tabla”, indicó en zona mixta.

Por otro lado, Pinilla se refirió a lo que significó su duelo ante su ex equipo, al que dejó tras una polémica por un traspaso a Colón de Santa Fe de Argentina, lo que no prosperó y terminó firmando por los coquimbanos.

“Era más morbo mediático, nunca pensé enfrentarme a la U como rival. A estas alturas busco paz y el puerto pirata me lo ha dado. Que nos rematen libremente no nos puede pasar”, expresó.

Además, el máximo goleador chileno en la Serie A de Italia aseguró que su continuidad en el fútbol no está asegurada, debido a que tras finalizar su contrato con Coquimbo, en diciembre de este año, analizará junto a su familia su futuro.

“Tengo contrato hasta fin de año y después de esos me tomaré unas largas vacaciones, donde haré una reflexión profunda con mi familia para saber si sigo jugando o no. Estoy en un buen momento, pero eso no es todo para ser feliz. Quiero paz para mí y mi familia", aseguró.

Finalmente, Pinilla tuvo palabras para el complejo momento que viven los universitarios, que podrían quedar en zona de descenso si Antofagasta vence a Universidad Católica este domingo 1 de septiembre.

“La U va bien encaminada y ya salió del hoyo en el que estaba”, cerró.