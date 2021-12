Pinilla apoya la salida de Larrivey: "La U necesita hoy renovar su plantel, con gente joven y delanteros"

24Horas.cl Tvn

20.12.2021

Este lunes los hinchas de la Universidad de Chile se enteraron que el delantero Joaquín Larrivey no continuará en el club, lo cual fue comentado por el ex azul, Mauricio Pinilla.

En conversación con Radio Cooperativa, el ex futbolista señaló al respecto que "no me sorprende que se haya tomado esa determinación, la U necesita hoy renovar su plantel, con gente joven y delanteros que tengan mayor productividad efectiva en cuanto al juego, que le den la oportunidad a los demás jugadores de marcar goles, no centrarse en que haga goles un solo jugador".

"Es importante que busquen jugadores con mayor despliegue físico, para reinventarse la U necesita jugadores con mayor movilidad y que le den dinámica al ataque de la U", agregó.

Finalmente, y a pesar de que encuentra que Larrivey es "un excelente definidor", Pinilla sostuvo que cree que esa no es la prioridad para los azules de cara los nuevos desafíos.