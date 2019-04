Pinilla y su debut con Coquimbo Unido: “Convertí un gol y a Colo Colo: ¿Qué más puedo pedir?”

24Horas.cl Tvn

06.04.2019

Finalmente Mauricio Pinilla tuvo su ansiado debut con la camiseta de Coquimbo Unido, donde se dio el lujo de anotar su primer gol con los “Piratas” a los pocos minutos de ingresar al partido frente a Colo Colo.

Una vez consumada la victoria 2-0 de los coquimbanos, el ex Universidad de Chile se mostró contento por volver a jugar después de nueve meses inactivo. “Volví a jugar que es lo que soñaba, convertí un gol y a Colo Colo. ¿Qué más puedo pedir?”, indicó a CDF.

Además, el futbolista de 35 años se refirió a las pifias que se escucharon de parte de los hinchas colocolinos cuando entró al campo de juego.

“Me encantaron las pifias y las puteadas, todas esas motivaciones no me opacaron y me dieron más energía. Esta gente del puerto se merecía una respuesta por todo lo que me esperaron”, cerró.