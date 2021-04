¿Podría cambiar de nombre? La advertencia de la Universidad de Chile ante llegada de nuevos dueños a Azul Azul

Agencia Aton

03.04.2021

Tras la salida de Carlos Heller del directorio de la Universidad de Chile, la incertidumbre se instaló en Azul Azul. Los papeles del ex timonel del club fueron adquiridos por Tactical Sports, mediante la administradora de fondos Sartor, lo que puso en alerta al rector de la casa de estudios homónima, Ennio Vivaldi.

En conversación con El Mercurio, Vivaldi declaró que es importante para la institución mantener los valores de la universidad, por lo que deberá conocer primero a los nuevos propietarios.

“La universidad no tiene mecanismos para intervenir en las transacciones comerciales, pero sí tiene todo el derecho de decir ‘bueno, en estas condiciones yo no acepto que se use el nombre de la Universidad de Chile’ y tendrán que buscar otro nombre”, declaró.

En ese sentido, indicó tajantemente que, de no gustarle los nuevos dueños, tiene total facultad de no aceptar el uso de los emblemas de la casa de estudios. “(Puedo decir) no acepto que usen el emblema de la U y el chuncho y no sé, a lo mejor tendrá que empezar desde Tercera División. Eso se verá en su momento. El nombre de la universidad no puede usarse sin autorización”, sentenció.

Es importante, añadió el rector, conocer a quienes sostendrán la responsabilidad de llevar el nombre del club y los emblemas.

“Ese grupo Sartor que está a cargo de la OPA (oferta pública de adquisición) nos contactó hace un par de días diciendo que tenía interés en conversar y le respondimos que felices en conversar con ellos. Pero de los dueños y sus planes es una conversación que aún no hemos sostenido”, señaló.

“Esperamos que quienes asuman la responsabilidad de ser dueños de Azul Azul tengan una conducta que no genere conflictos con los valores de la universidad. Mi deseo es que venga lo mejor posible, no me corresponde prejuzgar. Pero desde luego, sí, me hubiera gustado conocer a los compradores”, dijo.

Finalmente, Vivaldi expresó sus deseos de conocer cuanto antes a los nuevos dueños, para evitar prejuicios y que sus interrogantes puedan ser respondidas. “Lo que uno quiere es escuchar de labios de ellos es, uno, por qué lo hacen, qué los motiva. Y dos, qué planes tienen. Sobre esa base uno podría conversar, pero los riesgos son reales”, declaró.

