"Por eso arrancó todo mal": Alfredo Arias recordó su paso por Universidad de Chile

Agencia Aton

01.06.2020

Ya ha pasado casi un año de la salida de Alfredo Arias de la banca de Universidad de Chile, donde fue despedido en agosto del 2019 por los malos resultados que tenían al cuadro azul peligrando con el descenso. Y el técnico uruguayo recordó su duro paso por los estudiantiles.



En ese sentido, el estratego charrúa, actualmente DT del Deportivo Cali, se mostró autocrítico por su corta estadía en la U y aseguró que no fue el momento de llegar al conjunto universitario.



"Te digo, uno a veces quiere tanto llegar a un lado que no mide o no hace el análisis si era el momento para no ir. Aunque no me arrepiento, pero no fue el momento para estar en la U con mi cuerpo técnico. Ni para ellos recibirnos a nosotros", reconoció en conversación con Emisora Bullanguera.





Además, el ex Santiago Wanderers añadió: "A mí me llama Carlos Heller cuando yo estaba en Uruguay y me dice 'Alfredo te necesitamos'. No podía decir que no y acepté. Por eso arrancó todo mal, es difícil cuando comienzas así que las cosas marchen bien, por una actitud o venganza de una persona que había trabajado con nosotros que nos trajo incluso, filtro nuestra llegada, antes del primer partido ya estábamos en un programa de televisión".



Por último, Arias sostuvo: "Yo siempre elegí dirigir la U porque yo quería, creo que nos fue mal al principio por que no podíamos ganar, pero nosotros antes del receso estábamos bien hicimos el mejor clásico a Colo Colo y ahí se dijo que mi cargo estaba a disposición por que no ganamos".