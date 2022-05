"Por fin fuera": La reacción de los hinchas de Colo Colo tras conocerse la lista de citados

24horas tvn

14.05.2022

Cuando restan pocas horas para que Colo Colo enfrente a Coquimbo Unido por el Torneo Nacional, los albos dieron a conocer a través de sus redes sociales la lista de citados por el técnico Gustavo Quinteros.

Luego de publicarse, los hinchas albos destacaron rápidamente la ausencia del delantero venezolano Christian Santos.

"Se han atrevido a por fin dejarlo fuera y citar a Arriagada", "que bueno que no está", "no está Santos, sonríe la caprichosa" y "al fin lo sacó", fueron algunos de los comentarios que publicaron los hinchas albos.

En reemplazo del delantero venezolano aparece, Luciano Arriagada, quien registra solo 34 minutos en cancha en el presente torneo.

SÁBADO 14 DE MAYO



12:30 horas, Deportes La Serena vs. Palestino, estadio La Portada.

15:30 horas, Everton vs. Universidad de Chile, estadio Sausalito.

18:00 horas, Colo Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Monumental.



DOMINGO 15 DE MAYO



14:45 horas, Cobresal vs. O'Higgins, estadio El Cobre (*Transmite TVN, TVN.cl y TV Chile)

17:30 horas, Huachipato vs. Ñublense, estadio CAP-Acero.



LUNES 16 DE MAYO



20:30 horas, Curicó Unido vs. Audax Italiano, estadio La Granja.