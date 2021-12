Por necesidades de la empresa: Moisés Villarroel vuelve a salir de Santiago Wanderers

24Horas.cl Tvn

02.12.2021

A pesar de que Santiago Wanderers sentenció hace rato su descenso a la Primera B, las polémicas no cesan en el cuadro caturro.



Es que este jueves medios de Valparaíso dieron a conocer que Moisés Villarroel, jefe de las divisiones menores, no continuará en el cargo.

El propio Villarroel habría ratificado al sitio En Cancha que desde el club le informaron que no seguirá en su cargo por "necesidades de la empresa" y que aún no le entregaron más motivos del despido.



Consignar que el mundialista en Francia 1998 fue anunciado hace semanas como DT del primer equipo tras la salida de Emiliano Astorga y para liderar la Operación Retorno 2022, pero después de defender a los jugadores "cortados", el presidente Reinaldo Sánchez decidió contratar a Jorge Garcés como entrenador.

Esto generó que el otrora lateral volviera a sumir como Jefe Técnico del Fútbol Joven, hasta hoy.

Justamente el 'Peineta' ratificó la información en diálogo con RedGol. "Me comentaron del club que con Moisés habían terminado la relación laboral, ya no sigue en la institución a partir de hoy [...] Más no sé, no sé lo que habrá pasado, si fue de parte del club o de Moisés", señaló.



Santiago Wanderers disputará su último partido en Primera División este sábado, a las 18:00 horas, frente a Deportes La Serena en el estadio La Portada.

PROGRAMACIÓN FECHA 34:

SÁBADO 4 DE DICIEMBE

18:00 horas - Everton vs. Universidad Católica - TNT Sports y TNT 3 HD

18:00 horas - Deportes Antofagasta vs. Colo Colo - TNT 2 y TNT 2 HD

18:00 horas - Palestino vs. Ñublense - TNT y TNT HD

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE

18:00 horas - Unión Española vs. Cobresal - TNT y TNT HD

18:00 horas - Universidad de Chile vs. Unión La Calera - TNT Sports 2 y TNT Sports HD

18:00 horas - Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers - CNN Chile

18:00 horas - Huachipato vs. Deportes Melipilla - Chilevisión

18:00 horas - Audax Italiano vs. Curicó Unido - TNT 3 y TNT 2 HD.

Libre: O'Higgins

Nota elaborada con información de Aton