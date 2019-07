¿Posterga el retiro? Esteban Paredes no descarta prolongar su carrera futbolística

24Horas.cl Tvn

12.07.2019

Pese a que hasta hoy se mantenía firme en su intención de finalizar su carrera como futbolista en diciembre próximo, Esteban Paredes se mostró abierto a la posibilidad de alargar su permanencia en el fútbol por al menos seis meses más.

En entrevista con Fox Sports, el legendario ariete albo no descartó ir por otro récord: Convertirse en el goleador histórico de Colo Colo, por sobre Carlos Caszely quien tiene 208 tantos con la camiseta del Cacique.

"Siempre está en la conciencia que va a ser el último semestre, pero llegando al entrenamiento se me va de la cabeza. No me siento preparado para el retiro, uno no se siente preparado hasta cuando ya pasa un mes y no estás en el camarín", sostuvo en la entrevista.

Luego de esto, habló sobre su futuro y una eventual postergación del retiro: "No depende de mí, depende de Colo Colo. Si estoy cerca del récord de Caszely, habría que pensarlo muy bien". De todos modos, reconoció que la única persona cercana que no está convencida de que alargue su carrera es su señora, a diferencia de hijos y amigos.

"Hay mucha gente que me dice que no me retire, mis hijos también, pero creo que ya tomé la decisión y está un poco tomada, pero vamos a ver a fin de año. Por mi está tomada, pero el entorno...", manifestó el capitán albo.

Actualmente, Paredes lleva 190 conquistas en el cuadro de Pedrero, ubicándose en el tercer lugar del club por detrás de Chamaco Valdés (205), a quien también intenta dar caza a nivel de goleadores históricos en campeonatos nacionales de Primera División. En ese ámbito, el "Tanque" posee 213 anotaciones, a sólo tres de Chamaco (216).