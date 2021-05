Poyet acusa discriminación por parte del línea y estudia posible querella tras derrota frente a Unión Española

Agencia Aton

22.05.2021

Muy decepcionado terminó Gustavo Poyet tras el partido en que Universidad Católica cayó por 3-2 ante Unión Española, y si bien siguen cerca de los primeros lugares, el un mal precedente para el duelo del miércoles ante Atlético Nacional.



Pero más allá del resultado, el uruguayo se mostró molesto por la expulsión de su hijo y ayudante técnico Diego, quien habría sido discriminado por uno de los árbitros asistentes.



El charrúa señaló que el línea "nos dijo 'Tú vienes de afuera. No me vengas a decir lo que tengo que hacer'. Mi hijo se estaba refiriendo a nuestros jugadores, (estaba diciendo) 'nos comimos lo mocos'. Lo dijo tres veces".



"Si él sabe un poquito de español, no sé si en Chile se habla español o se habla otro idioma, él lo tendría que haber entendido, pero él quería echar a alguien, porque quería ser protagonista", agregó molesto el entrenador.



Pero no se quedó ahí, ya que evaluaría acciones legales contra el colegiado: "Posiblemente presente una denuncia en su contra por discriminación a nosotros como extranjeros. A mí me queda claro, si a él no le queda claro, espero que el micrófono que está al lado nuestro pueda demostrar lo que dijo mi hijo Diego".



Eso sí, el estratega dijo que no metería a la institución precordillerana en este asunto, ya que "es una agresión personal, no hacia el club. Es una agresión del línea hacia dos personas extranjeras en Chile y creo que hay que poner las cosas como son".



En cuanto al partido, Poyet remarcó que estuvieron erráticos con el balón: "En mis términos, regalamos un tiempo y cuando regalas un tiempo en fútbol, el rival juega. Y después hay momentos que son difíciles de analizar, porque metes el gol, empatas el partido y no habrán pasado dos minutos en que nos hacen otro gol".



En ese mismo sentido, dijo estar preocupado por la "inconsistencia" de su escuadra, "porque se están dando cosas muy extrañas. Por ejemplo, todavía no empato un partido, es la primera vez que me pasa en mi vida, no tener la capacidad de un día que están mal, defender bien y no cometer errores individuales y un día que están bien, ir a buscar el partido y ganarlo".