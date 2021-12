"Pregunté si era obligación vacunarme y preferí no hacerlo": Vidangossy desmiente que haya salido de Melipilla por no recibir dosis

Agencia Aton

17.12.2021

A pesar de que Mathías Vidangossy fue otra de las figuras que tuvo Deportes Melipilla durante la última temporada, junto al goleador Gonzalo Sosa y el extremo Cristián Zavala, el volante no continuará en el cuadro "potro".



El mundialista Sub 20 con la Roja en Canadá 2007 se refirió a su salida del elenco metropolitano y en conversación con radio ADN expresó: "Agradecí que me dijeran a la cara que no querían que siguiera, es la manera correcta de hacer las cosas".





"Para mi parecer era defensivo, pero le dio resultados y eso era lo importante para el equipo. Sabía que mis posibilidades de jugar eran menos, con harto pelotazo, dinámico que hacía difícil que pudiera entrar. Siempre respete su decisión porque quería lo mejor para el equipo", añadió.



Eso sí, descartó que el hecho de no vacunarse contra el covid-19 fuera un factor que influyó en su salida: "No es efectivo. El cuerpo técnico no quería que siguiera y es respetable. Pregunté si era obligación vacunarme y preferí no hacerlo. Hubo muchas cosas que me ayudaron en mi depresión y no me quise vacunar por lo mismo, para estar preocupado de mis emociones y mi alimentación. Si obligan a vacunar, lo haré. Inmunológicamente estoy bien".





Sobre su futuro, Vidangossy sostuvo: "La otra semana me dirán las cosas que hay. Mi idea es seguir en Primera División, tengo mucho por entregar. Siento que el físico y la mentalidad me están acompañando para continuar en el fútbol".



Respecto a la denuncia contra los "potros", dijo: "No tengo idea de lo que están acusando a Melipilla. El objetivo que teníamos era mantenernos en cancha, no sé si seremos el único equipo que comete esos errores".