Preocupación en la UC: La Serena pediría ganar los puntos por infracción de Poyet

Agencia Aton

10.08.2021

Universidad Católica podría sufrir un nuevo dolor de cabeza, luego que se conociera que en Deportes La Serena pedirían un castigo que implique ganar los puntos en el duelo disputado el sábado recién pasado, y donde los cruzados vencieron por 4-3.

Según pudo conocer 24 Horas Deportes, los 'papayeros' harían esta queja debido a que el DT de la UC Gustavo Poyet fue visto en camarines pese a que estaba impedido de hacerlo al estar suspendido.

Ante esto, en el conjunto granate denunciaron la presencia del uruguayo ante personal de la ANFP, en una situación que podría derivar en que La Serena sea declarada como ganador del partido por 3-0.

La situación aún no ha podido ser corroborada, pero la prueba clave sería que un profesional del elenco de la Cuarta Región habría visto a Poyet en la zona de camarines.

De todas formas, la denuncia se realizará en las próximas horas y el resulto de esto podría complicar aún más a un Poyet que se encuentra muy cuestionado en la Católica.

🚨Deportes La Serena denunció ante personal de la ANFP la presencia de Poyet en el camarín de la UC. El suspendido DT no podía haber estado en esa zona. El hecho no fue corroborado en el momento, pero en base al testimonio de un profesional en Deportes La Serena evalúan acciones. — Rodrigo Arellano V. (@RodrigoQta) August 10, 2021

Programación fecha 16:

Viernes 13 de agosto

19:00 horas, Audax Italiano vs. Santiago Wanderers, estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

11:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán.

14:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.

16:30 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura.

19:00 horas, Everton vs. Deportes Melipilla, estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

14:00 horas, Palestino vs. Curicó Unido, estadio Municipal La Cisterna.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio El Teniente.

19:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio CAP.