Presidente de Deportes Antofagasta acusó negligencia de Colo Colo por suspensión

Agencia Aton

26.09.2020

Gran polémica causó la suspensión del encuentro que debían jugar Deportes Antofagasta y Colo Colo este sábado. ¿El motivo? Un caso positivo de coronavirus en el Cacique que arribó desde Brasil el jueves tras enfrentar a Athletico Paranaense por Copa Libertadores.



La decisión se anunció apenas una hora antes del partido, cuando la delegación del equipo puma ya estaba en las afueras del Monumental.



Existen versiones contradictorias sobre el origen de la orden de suspensión. A través de un comunicado, Colo Colo señaló que el mandato provino del Ministerio de Salud, a través de la subsecretaria Paula Daza, misma versión que llegó desde la ANFP. Sin embargo, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana negó dicha información y aseguró que fue orden de la directiva.



En ese contexto sacó la voz el presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez, quien acusó negligencias en los albos y consignó que pedirán los puntos a la ANFP.