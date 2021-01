Presidente de la Comisión de Árbitros explicó polémica jugada del Superclásico: Fue mano de Osvaldo González

Jorge Osorio aseguró que se debió haber cobrado la infracción, pero al mismo tiempo detalló que no hay certeza que fue dentro del área.

22.01.2021

Después de casi una semana de haberse jugado el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile (0-0), para algunos sigue dando vueltas la imagen de un posible penal a favor de los albos por una mano dentro del área rival.

Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, dialogó con TNT Sports y se refirió a esta jugada sosteniendo que sí debió haberse cobrado la mano de Osvaldo González, pero advierte que no hay claridad si fue dentro del área.

"Esta mano, por consideraciones, es infracción por mano. Es decir, aquí hay una mano que juega el balón, entonces debe ser una mano sancionable como infracción por mano", comenzó diciendo.

"¿Cuándo debe intervenir el VAR en una mano? En este caso si trata de una mano que involucra un penal. Por este ángulo de la imagen pareciera dentro del área, pero el VAR tiene que tener evidencia clara para presentar al árbitro", agregó.

Consultado de por qué no se le solicitó al árbitro ir a ver la imagen, Osorio respondió: "No, en ningún caso", detallando que el juez debe revisar la jugada a través de la pantalla cuando son situaciones interpretativas, pero en este caso fue geográfica.

"Se pudo verificar que no hay certeza de que esté sobre la línea, por lo tanto el VAR, al no tener certeza de un error claro del árbitro, no debe invitarlo a una revisión", concluyó.