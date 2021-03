Presidente de Peñarol y el posible traspaso de Formiliano a Colo Colo: "Al menos se queda hasta fin de año"

24horas tvn

30.03.2021

Contundente. Así fue el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, para cerrar la posibilidad de que el defensa Fabricio Formiliano deje el club para reforzar a Colo Colo.

En diálogo con Fútbol 130, el dirigente del cuadro carbonero manifestó: "Fabricio Formiliano se queda por lo menos hasta mitad de año. Ya se lo comuniqué a él y su representante. Nuestros zagueros nos dan mucha seguridad".

“La tranquilidad es que tendremos a Formiliano para la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores”, agregó Ruglio.

NIEGAN ESA CHARLA

Por otra parte el periodista César Merlo, especialista en temas de transferencias de jugadores, afirmó que desde el entorno del futbolista desconocen que haya existido tal conversación.

"El presidente de Peñarol declaró que habló con Formiliano y acordaron que se quede en el club hasta junio. Sin embargo, del entorno del defensor niegan que haya existido esa charla. Conclusión: esperar 24/48 horas para ver si llega a Colo Colo", publicó en su cuenta de Twitter.

Programación segunda fecha del Campeonato Nacional 2021:



VIERNES 2 DE ABRIL



16:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Everton, estadio Calvo y Bascuñán.

19:00 horas, Unión La Calera vs. Unión Española, estadio Nicolás Chahuán.



SÁBADO 3 DE ABRIL



11:00 horas, Deportes Melipilla vs. Ñublense, estadio Municipal de La Pintana.

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Huachipato, Estadio Nacional.

20:30 horas, Cobresal vs. Colo Colo, estadio El Cobre.



DOMINGO 4 DE ABRIL



17:00 horas, Deportes La Serena vs. Curicó Unido, estadio La Portada.

19:15 horas, Universidad Católica vs. Palestino, estadio San Carlos de Apoquindo.

21:30 horas, O'Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente.



Club Libre: Santiago Wanderers