"Primer argentino Bota de Oro": Jugó 15 minutos en la U de Chile y hoy brilla en el fútbol de Estados Unidos

08.11.2021

Mientras Universidad de Chile sufre en el torneo nacional, un ex azul fue recientemente destacado como el ganador de la Bota de Oro en la temporada de la MLS de Estados Unidos 2021.

¿Su nombre? Valentín Castellanos, quien con la camiseta del New York City FC convirtió 19 goles, convirtiéndose en el primer jugador argentino que logra esta distinción en el fútbol estadounidense.

"Castellanos, nacido hace 23 años en Guaymallén, Mendoza, reclama el honor a través del desempate de asistencias, con sus ocho, que le permitieron superar al noruego Ola Kamara, del D.C. United, quien también anotó 19 goles durante la temporada regular, pero acabó con cinco pases decisivos", detalla Olé que tituló "Castellanos, primer argentino Bota de Oro en la MLS".

SU OLVIDADO PASO POR LA U

Castellanos tuvo un breve paso por la Universidad de Chile, llegando a los 17 años. El diario Olé detalló tiempo atrás que "gracias a la gestión de Diego Rivarola, ex futbolista argentino y asesor deportivo del club trasandino, quedó fichado. Allí permaneció durante dos temporadas y llegó a Primera División".

¿Qué pasó después? Sumó solo 15 minutos con la U de Guillermo Hoyos en un partido ante Corinthians por la Copa Sudamericana 2017, pero de ahí no jugó más.

Posteriormente fue cedido a Torque de Uruguay, equipo que pertenece al City Football Group, sociedad que entre los clubes que tiene destaca el Manchester City de Inglaterra.

"En la U no tuve continuidad y cuando me vinieron a buscar de Torque no lo dudé. Ahí tuve la suerte de que el técnico Pablo Marini me cambiara de posición, de extremo a centrodelantero, y llegamos a la final del Torneo Intermedio ante Nacional de Montevideo", relató Castellanos a Olé.